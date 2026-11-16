Ajax is totaal niet te spreken over een actie van een eigen supporter tijdens het Legends-duel tussen Ajax en FC Barcelona in de Johan Cruijff ArenA. In de tweede helft gooide een 'fan' een vuurwerkbom in de gracht.

Jeroen Kapteijns van De Telegraaf was bij het duel aanwezig en haalde uit op X. "Bij de stand van 4-7 bij de Legends Match tussen Ajax en Barcelona vindt een dwaas het nodig om vanaf de F-Side een enorme vuurkwerkbom in de gracht te gooien", schrijft hij. "Lekker voor de cameramensen, fotografen en stewards die daar vlak bij in de buurt staan en zitten. Zelfs een charity-potje met wat oudgedienden op het veld kan blijkbaar niet zonder gedegen fouillering."

Iemand reageert dat voetbal en vuurwerk hand in hand gaan. "Waarom zouden dit soort bizarre vuurwerkbommen hand in hand moeten gaan met voetbal?", vraagt Kapteijns zich af. "Ik durf te wedden dat 95 procent van de bezoekers zich er zeer aan heeft gestoord vanmiddag. Ajax was ook not amused en gaat de dader opsporen en bestraffen."