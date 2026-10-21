Ajax won bij FC Groningen: "Fakkel die tribune nu maar wel af"

Herman Sandman heeft in zijn nieuwste column in het Dagblad van het Noorden teruggeblikt op de wedstrijd van FC Groningen tegen Ajax. Daarbij stond hij onder meer stil bij de treffer van Julian Brandt, die bij zijn zoon voor een opmerkelijke verwarring zorgde.

Sandman kon de openingstreffer van Ajax zondag niet bepaald waarderen. Toen Brandt de Amsterdammers op 0-1 zette, floepte er bij hem een gefrustreerde reactie uit. "Toen Julian Brandt zondag de 0-1 maakte voor Ajax mopperde ik: „Fuck die Brandt.’’ Meer uit frustratie dan dat ik hem iets aan wilde doen, want de Duitser kon gewoon erg goed voetballen."

Zijn zoon verstond echter iets heel anders. "Wat zeg je nu: fakkel die tribune af?" was de vraag die hij kreeg. Een misverstand dat Sandman vervolgens op humoristische wijze beschreef. "Nee, al had dat gekund, want het gejuich van Ajax-supporters is in de Euroborg geen geluid waar we blij van worden."