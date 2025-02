Ajax-wonderkind: "Appie was zeker een reden voor Ajax te kiezen"

Rayane Bounida wordt bij Ajax door zijn sublieme acties en goals in een rijtje met de allergrootste talenten geplaatst. Het 18-jarige wonderkind spreekt zich voor de wedstrijd van Ajax donderdagavond uit in het Algemeen Dagblad over zijn ambities.

Bounida scoorde afgelopen maandag nog een wonderschone treffer tegen Excelsior in de Keuken Kampioen Divisie, waar hij volgens hem nog genoeg te leren heeft. "Ik ga niet zeggen dat het me te gemakkelijk gaat bij de beloften. Ik vind het hartstikke leuk hoe ik het hier doe en me elke wedstrijd ontwikkel. Maar ik ben wel altijd op zoek naar meer."

Vanwege zijn aflopende contract en een knelpunt op financieel vlak leek het niet de goede kant op te gaan. Nu zijn Ajax en Bounida nagenoeg rond over een nieuw contract. Zelf wil Boudina in ieder geval dolgraag bij Ajax blijven. "Ik zei dat ik hier kwam met een groot doel. Ik heb ook gezegd dat ik Appie’s doel wil waarmaken. Daarom wil ik óók blijven. Ik hoop dat dat gebeurt."

Abdelhak Nouri, het voormalige, geliefde Ajax-talent dat blijvende hersenschade opliep, is Bounida's grootste idool. De familie van Nouri was er zelfs bij toen Bounida zijn eerste contract tekende. "Ik kon naar veel meer clubs, maar Appie was ook zeker een reden voor Ajax te kiezen", aldus Bounida.

Ajax heeft Bounida een sportief plan voorgeschoteld waardoor het binden van het jonge talent bijna zeker is. In het Europa League-duel met Union Sint-Gillis kan de jonge Belg donderdagavond debuteren in de hoofdmacht van Ajax.