Ajax wordt bij kampioenschap op volgende week vrijdag gehuldigd

Zover is het nog niet: de Amsterdammers moeten eerst NEC verslaan én hopen dat PSV eerder op de middag verliest van Feyenoord. Ajax heeft momenteel vier punten voorsprong op de Eindhovenaren met nog drie wedstrijden te spelen. De wedstrijd tegen NEC begint kort na afloop van Feyenoord–PSV.

In het verleden vond de huldiging vrijwel altijd plaats op de dag na het behalen van de titel. Mocht Ajax zondag kampioen worden, dan volgt op dinsdag eerst nog een uitwedstrijd tegen FC Groningen, waarna de festiviteiten op vrijdag gepland staan.

De gemeente heeft omwonenden per brief geïnformeerd dat de opbouw van het evenement op het Museumplein vier dagen in beslag neemt. De afbouw duurt nog eens drie dagen. In principe wordt er niet ’s nachts gewerkt, tenzij het echt niet anders kan. Tijdens de opbouw wordt een deel van het Museumplein met hekken afgesloten. In de brief worden buurtbewoners ook gewaarschuwd voor de soundcheck, die een dag voor de huldiging zal plaatsvinden en ongeveer een uur duurt.

Om overlast te voorkomen wordt de Johannes Vermeerbuurt, het gebied tussen de Hobbemastraat en de Ruysdaelstraat, in zijn geheel afgesloten. Bewoners, studenten en werknemers die in het gebied moeten zijn, krijgen toegang op basis van een identiteitsbewijs of adresgegevens.

De buurten rondom het Museumplein zijn tijdens de huldiging ook minder goed bereikbaar voor autoverkeer. "Bewoners, studenten en ondernemers die binnen deze afzettingen wonen of werken moeten er tussen 12.00 en 18.00 uur rekening mee houden dat ze tijdelijk moeilijker bij hun woning of werkplek kunnen komen", schrijft de gemeente aan bewoners.

Er zijn dan afsluitingen op de De Lairessestraat, Van Baerlestraat, Gabriel Metsustraat en op de hoek van de Van Baerlestraat en de Paulus Potterstraat. De afzettingen worden kort na afloop van de huldiging opgeheven.

Ook de Q-parkgarage onder het plein is vanaf 10.00 uur slecht bereikbaar, is in de brief te lezen. Uitrijden kan volgens de gemeente 'zolang de situatie het toelaat'. Veel andere parkeerplaatsen in de buurt worden tijdelijk opgeheven omdat ze ruimte moeten maken voor de nood- en hulpdiensten.