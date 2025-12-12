Ajax wordt gelinkt aan twee trainers: "Worden al langer gevolgd"

Ajax wil eerst een nieuwe technisch directeur aanstellen, maar de zoektocht naar een nieuwe trainer ligt desondanks niet stil. Clubwatcher Lentin Goodijk meldt dat de Amsterdamse club meerdere coaches uit verschillende landen volgt. Twee namen worden alvast genoemd.

"Uiteraard zijn er meerdere kandidaten in kaart gebracht", schrijft Goodijk in Voetbal International. De clubwatcher noemt onder anderen Jacob Neestrup en Iñigo Pérez. Neestrup is 37 jaar en sinds 2022 hoofdtrainer van FC Kopenhagen. Pérez staat sinds begin 2024 aan het roer bij La Liga-club Rayo Vallecano.

Meer namen worden door Voetbal International niet genoemd, al meldt het blad dat Ajax ook trainers uit Spanje, België, Nederland en andere landen volgt. Geen van hen is op dit moment al concreet benaderd door de Amsterdammers. "De kans bestaat daarom ook dat Fred Grim met zijn huidige staf het seizoen afmaakt als interim-trainer van Ajax", aldus Goodijk.