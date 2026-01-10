Ajax wordt gewaarschuwd: "Dat kun je bij zeker Ajax niet zeggen"

PSV ligt op koers voor een derde opeenvolgende landstitel en dreigt daarmee de kloof met Feyenoord en Ajax verder te vergroten. Het Algemeen Dagblad schetst een somber toekomstbeeld voor de concurrentie en waarschuwt dat de machtspositie van de Eindhovenaren de komende jaren alleen maar sterker kan worden.

Volgens de krant draait het in de tweede seizoenshelft in de Eredivisie vooral nog om één cruciale vraag: wie eindigt als tweede en stelt daarmee de lucratieve Champions League-inkomsten veilig? "Op middellange termijn zou dat zelfs een kwestie van aanhaken of afhaken kunnen betekenen in de concurrentiestrijd met PSV, de schier onaantastbare koploper, hard op weg naar de derde titel op een rij", schrijft het AD.

Een belangrijke factor daarbij is de positie van Nederland op de UEFA-coëfficiëntenlijst. De kans is aanzienlijk dat de Eredivisie de zesde plek verliest aan Portugal. "Internationaal maakt de Eredivisie een dramatisch seizoen door, Ajax en Feyenoord zelf voorop, met alle gevolgen voor de coëfficiëntenranglijst vandien", concludeert de krant. Dat kan ertoe leiden dat de Eredivisie vanaf 2027 nog maar één rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League overhoudt.

Het Algemeen Dagblad vreest dat dit de onderlinge verhoudingen in de top verder zal scheeftrekken. "In Nederland kunnen de panelen traditioneel snel kantelen, geen enkele topclub kan op lange termijn zijn beste spelers houden, maar toch: de voorsprong van PSV dreigt zowel financieel, bestuurlijk als sportief almaar groter te worden. Zónder een tweede CL-plek kan dat alleen nog maar harder gaan."

Tot slot wijst de krant op de rust die momenteel heerst in Eindhoven. "En ondanks de nog onzekere toekomst van Bosz is er ook in de top van PSV volop rust, iets wat je bij Feyenoord en zeker Ajax niet kunt zeggen." De conclusie is helder: "De Eindhovense club is wederom de gedoodverfde landskampioen, daar zijn vriend en vijand het wel over eens. De vraag wordt vooral wie de waardevolle troostprijs pakt, de lamme ofwel de blinde."