Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Ajax wordt gewaarschuwd: "Dat kun je bij zeker Ajax niet zeggen"

Amber
bron: Algemeen Dagblad
Jordi Cruijff bij Ajax
Jordi Cruijff bij Ajax Foto: © Pro Shots

PSV ligt op koers voor een derde opeenvolgende landstitel en dreigt daarmee de kloof met Feyenoord en Ajax verder te vergroten. Het Algemeen Dagblad schetst een somber toekomstbeeld voor de concurrentie en waarschuwt dat de machtspositie van de Eindhovenaren de komende jaren alleen maar sterker kan worden.

Volgens de krant draait het in de tweede seizoenshelft in de Eredivisie vooral nog om één cruciale vraag: wie eindigt als tweede en stelt daarmee de lucratieve Champions League-inkomsten veilig? "Op middellange termijn zou dat zelfs een kwestie van aanhaken of afhaken kunnen betekenen in de concurrentiestrijd met PSV, de schier onaantastbare koploper, hard op weg naar de derde titel op een rij", schrijft het AD.

Een belangrijke factor daarbij is de positie van Nederland op de UEFA-coëfficiëntenlijst. De kans is aanzienlijk dat de Eredivisie de zesde plek verliest aan Portugal. "Internationaal maakt de Eredivisie een dramatisch seizoen door, Ajax en Feyenoord zelf voorop, met alle gevolgen voor de coëfficiëntenranglijst vandien", concludeert de krant. Dat kan ertoe leiden dat de Eredivisie vanaf 2027 nog maar één rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League overhoudt.

Het Algemeen Dagblad vreest dat dit de onderlinge verhoudingen in de top verder zal scheeftrekken. "In Nederland kunnen de panelen traditioneel snel kantelen, geen enkele topclub kan op lange termijn zijn beste spelers houden, maar toch: de voorsprong van PSV dreigt zowel financieel, bestuurlijk als sportief almaar groter te worden. Zónder een tweede CL-plek kan dat alleen nog maar harder gaan."

Tot slot wijst de krant op de rust die momenteel heerst in Eindhoven. "En ondanks de nog onzekere toekomst van Bosz is er ook in de top van PSV volop rust, iets wat je bij Feyenoord en zeker Ajax niet kunt zeggen." De conclusie is helder: "De Eindhovense club is wederom de gedoodverfde landskampioen, daar zijn vriend en vijand het wel over eens. De vraag wordt vooral wie de waardevolle troostprijs pakt, de lamme ofwel de blinde."

Gerelateerd:
Anton Gaaei

Inan weet: "Staan niet allemaal te springen om een winters vertrek"

0
Fred Grim

Grim heeft nieuws over blessures bij Ajax: "Een kleine terugslag"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd