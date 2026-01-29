Ajax wordt tot haast gemaand: "Dat is voor Ajax vooral te hopen"

Ajax hoopt zich in de laatste week van de transferwindow nog met drie spelers te versterken. Dat meldt Voetbal International -journalist Lentin Goodijk. De Amsterdammers mikken op een linksback, een controlerende middenvelder en een vleugelaanvaller.

Voor de linksbackpositie staat Oleksandr Zinchenko nadrukkelijk in beeld. Ajax ziet in de 29-jarige Oekraïner een buitenkans. "Ajax is immers druk bezig op de transfermarkt: de club wil zich nog versterken met een linksback, een controlerende middenvelder én een vleugelaanvaller."

Zinchenko past volgens Ajax inhoudelijk goed bij de huidige behoeften van de ploeg. "Hij is een exceptionele passer en zou Ajax zo flink kunnen helpen in de opbouw." Trainer Grim wees de afgelopen maanden vaker op dat verbeterpunt. "Hij ziet zijn ploeg te vaak van stationnetje naar stationnetje spelen." In dat opzicht is Ajax momenteel sterk afhankelijk van Youri Baas.

Naast zijn voetballende kwaliteiten kijkt Ajax ook nadrukkelijk naar leiderschap. "Ajax ziet in Zinchenko een speler die ook met zijn persoonlijkheid impact kan hebben." Dat is een thema dat dit seizoen vaker terugkomt in Amsterdam, waar een gebrek aan aansturing van achteruit wordt ervaren. "Zowel Pep Guardiola als Mikel Arteta was de afgelopen jaren lyrisch over de persoonlijkheid en mentaliteit van Zinchenko." Met "150 Premier League-duels, vier Engelse landstitels en 75 interlands" brengt hij een schat aan ervaring mee.

Toch is de deal allesbehalve eenvoudig. Dat Zinchenko überhaupt haalbaar lijkt voor een Eredivisieclub, heeft een duidelijke reden. "Bij Manchester City, bij Arsenal en bij Nottingham Forest raakte Zinchenko uiteindelijk zijn plek kwijt omdat hij niet betrouwbaar genoeg werd bevonden in het pure verdedigen." Bij Forest kwam daar nog een trainerswissel bij, waardoor hij niet meer in de speelwijze paste.

De constructie is complex. Zinchenko staat nog onder contract bij Arsenal, terwijl hij momenteel wordt gehuurd door Nottingham Forest. "Ajax moet hopen dat Arsenal hem nu toch voor een zacht prijsje laat gaan en er met Zinchenko zelf uitkomen over de voorwaarden." Daarnaast moet Forest akkoord gaan met het ontbinden van de huur. "Vorige week was dat allemaal al een heel eind geregeld, maar de laatste afspraken kosten toch nog wat tijd."

Voor Ajax blijft het vooral zaak om snelheid te maken. "Het is voor Ajax vooral te hopen dat er in de tussentijd niet nog een andere club toeslaat."