Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Ajax zag droomterugkeer stranden: "Salaris was het probleem"

Amber
bron: ESPN
Edson Álvarez
Edson Álvarez Foto: © BSR Agency

Edson Álvarez stond deze zomer open voor een terugkeer naar Ajax. De 28-jarige middenvelder wilde West Ham United graag verlaten en zag een nieuw avontuur in Amsterdam helemaal zitten. Zijn hoge salaris maakte een huurtransfer uiteindelijk echter onhaalbaar.

Dat vertelt Daniel Reyes van Claro Sports in de Deadline Show van ESPN. Volgens hem was de wens van Álvarez duidelijk. "Hij wilde heel graag terug en hoopte op een mooi jaar hier", zegt Reyes.

Ajax onderzocht de mogelijkheden voor een huurdeal, maar liep daarbij tegen een groot financieel obstakel aan. "Zijn salaris was het probleem. Álvarez verdient ontzettend veel bij West Ham United. Hij wilde wel heel graag naar Ajax."

Een tijdelijke overstap had betekend dat Ajax een groot deel van zijn salaris moest overnemen. Dat bleek niet haalbaar. "Het ging om een huurtransfer, maar dan had Ajax zijn salaris moeten overnemen. Álvarez wilde weg bij West Ham, maar het is niet gelukt."

De 103-voudig international van Mexico werd deze zomer nadrukkelijk aan Ajax gelinkt. Ook vanuit La Liga was er belangstelling voor de voormalig Ajacied, maar ook een transfer naar Spanje kwam niet van de grond.

Gerelateerd:
Kasper Dolberg

Dolberg zag transfer plots klappen: "Van het ene op andere moment"

0
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff

Ajax houdt miljoenen achter de hand: "Er is geld voor buitenkansje"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws Edson Alvarez Ajax historie & oud-spelers
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Wim Kieft

Kieft moet weer onder het mes: "Ben weggezet in het verzorginghuis"

0
Noa Lang

'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"

0
René van der Gijp

Gijp schrikt van 'lilliputter': "Daar loopt Sjaak Swart nog voorbij"

0
Sean Steur tegen Liverpool

Newcastle United-scout looft Sean Steur: "Een uitstekend talent"

0
Soufyan Daafi

Oud-Ajacied haalt uit: "Bij Ajax wordt niet iedereen gelijk behandeld"

0
Robert Maaskant

Maaskant niet vrolijk: "Dan worden de spelers niet meer beter"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Dolberg zag transfer plots klappen: "Van het ene op andere moment"

Ajax houdt miljoenen achter de hand: "Er is geld voor buitenkansje"

'Dolberg-deal leeft plots weer op: akkoord blijft alsnog uit'

Eredivisieclub benaderde Van de Beek: "Hij was niet onder de indruk"

Ajax neemt definitief afscheid: contract aanvaller ontbonden

Ajax zag droomterugkeer stranden: "Salaris was het probleem"

'Ajax ziet buitenkans uitblijven, Cruijff houdt ogen wel open'

Dolberg plots een optie voor Feyenoord? "De nood is echt hoog"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws