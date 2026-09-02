Ajax zag droomterugkeer stranden: "Salaris was het probleem"

Edson Álvarez stond deze zomer open voor een terugkeer naar Ajax. De 28-jarige middenvelder wilde West Ham United graag verlaten en zag een nieuw avontuur in Amsterdam helemaal zitten. Zijn hoge salaris maakte een huurtransfer uiteindelijk echter onhaalbaar.

Dat vertelt Daniel Reyes van Claro Sports in de Deadline Show van ESPN. Volgens hem was de wens van Álvarez duidelijk. "Hij wilde heel graag terug en hoopte op een mooi jaar hier", zegt Reyes.

Ajax onderzocht de mogelijkheden voor een huurdeal, maar liep daarbij tegen een groot financieel obstakel aan. "Zijn salaris was het probleem. Álvarez verdient ontzettend veel bij West Ham United. Hij wilde wel heel graag naar Ajax."