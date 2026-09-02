Ajax zag droomterugkeer stranden: "Salaris was het probleem"
Edson Álvarez stond deze zomer open voor een terugkeer naar Ajax. De 28-jarige middenvelder wilde West Ham United graag verlaten en zag een nieuw avontuur in Amsterdam helemaal zitten. Zijn hoge salaris maakte een huurtransfer uiteindelijk echter onhaalbaar.
Dat vertelt Daniel Reyes van Claro Sports in de Deadline Show van ESPN. Volgens hem was de wens van Álvarez duidelijk. "Hij wilde heel graag terug en hoopte op een mooi jaar hier", zegt Reyes.
Ajax onderzocht de mogelijkheden voor een huurdeal, maar liep daarbij tegen een groot financieel obstakel aan. "Zijn salaris was het probleem. Álvarez verdient ontzettend veel bij West Ham United. Hij wilde wel heel graag naar Ajax."
Een tijdelijke overstap had betekend dat Ajax een groot deel van zijn salaris moest overnemen. Dat bleek niet haalbaar. "Het ging om een huurtransfer, maar dan had Ajax zijn salaris moeten overnemen. Álvarez wilde weg bij West Ham, maar het is niet gelukt."
De 103-voudig international van Mexico werd deze zomer nadrukkelijk aan Ajax gelinkt. Ook vanuit La Liga was er belangstelling voor de voormalig Ajacied, maar ook een transfer naar Spanje kwam niet van de grond.
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