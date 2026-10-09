Ajax zag Goes vertrekken: "Zo’n type hebben we hier nog niet"

Wouter Goes belandde ruim tien jaar geleden bij AZ nadat het ernaar uitzag dat Ajax niet met hem verder wilde. De Alkmaarders hoefden niet lang na te denken toen de vader van de verdediger contact opnam. Fred Luesken, hoofd jeugdscouting van AZ, herinnert zich dat moment nog goed.

"Ruim tien jaar geleden kreeg ik ineens een telefoontje van een onbekend nummer. Dat bleek de vader van Wouter te zijn. Hij vertelde dat Ajax waarschijnlijk niet verder wilde met zijn zoon en vroeg of die kon meetrainen bij AZ. Al gauw dacht ik: Zo’n type hebben we hier nog niet. Hij was groot, comfortabel aan de bal en zette direct medespelers op hun plek. Toevallig zochten we in zijn leeftijdscategorie een rechter centrale verdediger en hij kwam zó aanwaaien", vertelt hij in VI.

Bij AZ zagen ze al snel specifieke kwaliteiten die goed pasten bij hun visie op verdedigers. Hoofd opleiding Paul Brandenburg zag dat Goes als jeugdspeler al veel initiatief durfde te nemen. "Wouter bracht op jonge leeftijd al wat we op zijn positie graag zien. Niet afspelen in de breedte, maar iemand durven uitspelen, initiatief nemen. Indribbelen richting middenveld, verticale passes versturen. Het werd wel snel duidelijk dat het onbesuisde uit zijn spel moest. Hij vloog soms duels in op een manier... dan was je blij als het goed afliep."

Luesken zag daar een duidelijke oorzaak voor. "Puur compensatiegedrag. Dat deed Wouter als hij te laat bij de bal was."