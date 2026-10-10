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Ajax zag transfer afketsen: "Hadden besloten om hier te blijven"

Joram
Brian Rodriguez
Brian Rodriguez Foto: © BSR Agency

Brian Rodríguez heeft meer duidelijkheid gegeven over zijn mislukte overstap naar Ajax. De Amsterdamse club meldde zich eind augustus bij Club América om de Uruguayaanse aanvaller over te nemen, maar een akkoord bleef uit. Rodríguez heeft nu uitgelegd waarom hij uiteindelijk in Mexico bleef.

In gesprek met de Mexicaanse sportzender TUDN vertelt de buitenspeler dat het voorstel van Ajax serieus was. "Dat was het aanbod dat het dichtst in de buurt kwam van een daadwerkelijk vertrek. Het was heel goed voor zowel mij als de club, een zeer goede investering. Maar bij onderhandelingen moeten beide partijen winnen, de club en de speler; anders komt er geen overeenkomst."

De onderhandelingen speelden zich af in een belangrijke periode voor Club América. De Mexicaanse club was nog volop bezig met de Leagues Cup en Rodríguez wilde zich volledig op dat toernooi richten. "Op dat moment waren we er allebei van overtuigd dat ik die sprong moest wagen. Ik denk dat er verder niets meer aan te doen was, maar ik had het in gedachten."

De aanvaller besprak zijn toekomst ook met trainer Guillermo Almada en directeur spelersbeleid Santiago Baños. "Ik vertelde aan Guillermo Almada en Santiago Baños dat het doel was om de Leagues Cup te winnen. Helaas lukte dat niet. Maar toen zei ik tegen mijn zaakwaarnemer dat hij het wat rustiger aan moest doen, zodat ik me daarop kon concentreren. Dat deden we en dat viel samen met de onderhandelingen."

Uiteindelijk kwam het niet tot een transfer naar Amsterdam. "Het is destijds niet gelukt omdat Emilio Azcárraga (voorzitter van Club América, red.) en Baños zich enorm voor me hebben ingezet. Ik heb ook veel met Almada gesproken, en we hebben besloten om hier te blijven, bij de grootste club, om elke dag het geluk te ervaren om hier te zijn, met plezier te werken en in een fijne omgeving te zijn met teamgenoten die als familie voor me zijn."

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