Ajax zag transfer afketsen: "Hadden besloten om hier te blijven"

In gesprek met de Mexicaanse sportzender TUDN vertelt de buitenspeler dat het voorstel van Ajax serieus was. "Dat was het aanbod dat het dichtst in de buurt kwam van een daadwerkelijk vertrek. Het was heel goed voor zowel mij als de club, een zeer goede investering. Maar bij onderhandelingen moeten beide partijen winnen, de club en de speler; anders komt er geen overeenkomst."

De onderhandelingen speelden zich af in een belangrijke periode voor Club América. De Mexicaanse club was nog volop bezig met de Leagues Cup en Rodríguez wilde zich volledig op dat toernooi richten. "Op dat moment waren we er allebei van overtuigd dat ik die sprong moest wagen. Ik denk dat er verder niets meer aan te doen was, maar ik had het in gedachten."