Ajax zakt op lijst meest waardevolle clubs en ziet PSV naderen

Ajax is nog altijd de meest waardevolle club van Nederland. zo schrijft Football Benchmark. Feyenoord en PSV naderen echter, waarbij PSV zelfs de 'magische top 32' is binnengestormd.

Met een waarde van een kleine 6,3 miljard euro staat Real Madrid nog altijd op de eerste plek, gevolgd door Manchester City en Manchester United. Zes van de tien clubs in de top tien zijn clubs uit de Premier League. Alleen Bayern München, FC Barcelona en Paris Saint-Germain zijn verder nog niet Engels.

Ajax heeft een flinke tik gekregen en zakt liefst acht plaatsen naar plek 27. De totale waarde van de club bedraagt momenteel 536 miljoen euro. De daling is ingezet in het dramatische 2023/2024 sesizoen. Met een waarde van 494 miljoen euro is PSV een nieuwe club in de top-32 van meest waardevolle clubs in de wereld. Feyenoord zit met 352 miljoen euro tegen de top-32 aan.