Ajax zakt verder weg: "Begint wel heel troosteloos te worden"
De huidige sportieve malaise van Ajax is een gevolg van een gebrek aan continuïteit binnen de club. Met maar liefst drie trainers aan het roer binnen één seizoen is de stabiliteit ver te zoeken.
"Zelfdestructief was Ajax ook in zijn trainersaanstellingen", begint Lentin Goodijk bij Voetbal International. "Bij de opvolging van Farioli koos de club heel bewust voor een totaal andere koers, volle bak hoog druk zetten met de onervaren John Heitinga als kapitein. Die missie mocht hij volbrengen zonder opvolger van Jordan Henderson, zonder nieuwe inspanningsfysioloog, spelhervattingentrainer of überhaupt een sterke staf om zich heen."
"De clubleiding van Ajax wilde weer attractief voetbal gaan spelen, maar creëerde daar zelf de meest onmogelijke omstandigheden voor. Toen dat, met name in de Champions League, faliekant mislukte, besloot interim-trainer Fred Grim de meubelen te redden door terug te vallen op Farioli-voetbal. Maar dan zonder de tot in de details uitgewerkte afstemming, waardoor de rust die even terugkeerde, slechts van tijdelijke duur bleek", aldus Goodijk.
"En nu probeert Óscar García het elftal weer tot leven te brengen met opnieuw een andere veldbezetting en het streven om toch weer wat hoger druk te gaan zetten, want op deze manier begint het wel heel troosteloos te worden in Amsterdam", is de pijnlijke conclusie.
Berghuis onthutst: "Voor de spelers nauwelijks meer te volgen"
Kieft adviseert Ajax nieuwe trainer: "Zou die klus aan kunnen"
'Pastoor niet geschikt voor Ajax': "Denkt zelf dat hij kandidaat is"
Ajacied baalt: "Moet laten zien dat ik de beste ben op het veld"
Oud-Ajacied geprezen na komst: "Hij is het kantelpunt geweest"
Ajax-talent ambitieus: "Vaker mee te doen met het eerste elftal"
Jong Ajax-trainer weet niet of hij langer door mag: "Geen idee"
Derksen verbaasd: "Hij denkt dat hij een kandidaat voor Ajax is"
Paspoortgate nog niet klaar: Ajax houdt juridische opties open
Ex-Ajacied kampt met zelfde probleem: "Moet meer klinisch worden"
Jong Ajax wint eindelijk weer na vier nederlagen op rij
Schöne over Ajax-terugkeer: "Er werd toen wel over gesproken"
'Ajax niet welkom bij FC Twente': "Ze krijgen een nieuw veld"
Baas haalt Ajax-target aan als voorbeeld: "Master in dat soort passes"
Ajax-huurling mist bekerfinale? "Ga ik niet geheimzinnig over doen"
Ceballos van Real Madrid naar Ajax? "Cruijff er heel erg mee bezig"
Raakt Ajax toptalent nu al kwijt? "Bizar wat er voor haar belt"
Lasse Schöne vertelt: "Er was nooit echt sprake van een terugkeer"
'Ajax ziet ook stadion andere Eredivisionist als optie voor play-offs'
Ajax meldt slecht nieuws: Speler dit seizoen niet meer in actie
Lentin Goodijk legt vinger op zere plek bij Ajax: "Paniekaankoop"
Eenhoorn waarschuwt Ajax: "Ze zullen fans moeten teleurstellen"
"Ik heb altijd de droom gehad om met Ajax een prijs te pakken"
'Ajax heeft club uit Overijssel benaderd voor duels in play-offs'
Wout Weghorst weg bij Ajax? "Soms heb je wat andere types nodig"
Milan van Ewijk had bij Ajax kunnen voetballen: "Ze namen me niet"
Berghuis geprezen: "Prettig om naar zo'n aanvoerder te luisteren"
'Eredivisieclubs nemen afstand van NAC, Bredase club reageert'
Van Asten dolgelukkig na droomavond: "Zakte bijna door mijn benen"