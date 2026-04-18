Ajax zakt verder weg: "Begint wel heel troosteloos te worden"

De huidige sportieve malaise van Ajax is een gevolg van een gebrek aan continuïteit binnen de club. Met maar liefst drie trainers aan het roer binnen één seizoen is de stabiliteit ver te zoeken.

"Zelfdestructief was Ajax ook in zijn trainersaanstellingen", begint Lentin Goodijk bij Voetbal International. "Bij de opvolging van Farioli koos de club heel bewust voor een totaal andere koers, volle bak hoog druk zetten met de onervaren John Heitinga als kapitein. Die missie mocht hij volbrengen zonder opvolger van Jordan Henderson, zonder nieuwe inspanningsfysioloog, spelhervattingentrainer of überhaupt een sterke staf om zich heen."

"De clubleiding van Ajax wilde weer attractief voetbal gaan spelen, maar creëerde daar zelf de meest onmogelijke omstandigheden voor. Toen dat, met name in de Champions League, faliekant mislukte, besloot interim-trainer Fred Grim de meubelen te redden door terug te vallen op Farioli-voetbal. Maar dan zonder de tot in de details uitgewerkte afstemming, waardoor de rust die even terugkeerde, slechts van tijdelijke duur bleek", aldus Goodijk.