"Ajax zal komende jaren erehagen moeten blijven vormen voor PSV"

Ronald Waterreus heeft genoten van de erehaag die de Ajax-spelers zaterdagavond vormden voor landskampioen PSV. Het PSV-icoon denkt dat Ajax en Feyenoord de komende jaren nog vaak moeten applaudisseren voor de rivaal uit Eindhoven.

"Voor wie het absurdisme erin durfde te zien, had het iets prachtigs, de erehaag die Ajax-spelers zaterdagavond vormden voor die van PSV", zegt Waterreus in zijn column voor De Limburger. "Terwijl de kampioenen een voor een de grasmat op druppelden, verraadde de tandenborstelreclamelach van Steven Berghuis dat hij het liefst nog ergens in de file op de A10 had gestaan. Youri Baas op zijn beurt wekte de indruk dat een jeukende zwerm mieren zich had genesteld in zijn boxershort."

Waterreus vond het netjes dat de Ajax-spelers er gingen staan, maar plaatst ook een kanttekening. "Leve de sportiviteit in topsport, geen discussie daarover. Alleen: laten we nu niet elke traditie uit een ander land kopiëren, 'omdat dit nu eenmaal zo'n mooie traditie is.' De opgebouwde erehaag in de Johan Cruijff Arena was de potsierlijkheid ten top. De Ajax-spelers stonden er met frisse tegenzin, die van PSV voelden dat de beleefdheid gespeeld was."