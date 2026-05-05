Meldingen
2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

"Ajax zal komende jaren erehagen moeten blijven vormen voor PSV"

Bjorn
Ronald Waterreus
Ronald Waterreus Foto: © Pro Shots

Ronald Waterreus heeft genoten van de erehaag die de Ajax-spelers zaterdagavond vormden voor landskampioen PSV. Het PSV-icoon denkt dat Ajax en Feyenoord de komende jaren nog vaak moeten applaudisseren voor de rivaal uit Eindhoven.

"Voor wie het absurdisme erin durfde te zien, had het iets prachtigs, de erehaag die Ajax-spelers zaterdagavond vormden voor die van PSV", zegt Waterreus in zijn column voor De Limburger. "Terwijl de kampioenen een voor een de grasmat op druppelden, verraadde de tandenborstelreclamelach van Steven Berghuis dat hij het liefst nog ergens in de file op de A10 had gestaan. Youri Baas op zijn beurt wekte de indruk dat een jeukende zwerm mieren zich had genesteld in zijn boxershort."

Waterreus vond het netjes dat de Ajax-spelers er gingen staan, maar plaatst ook een kanttekening. "Leve de sportiviteit in topsport, geen discussie daarover. Alleen: laten we nu niet elke traditie uit een ander land kopiëren, 'omdat dit nu eenmaal zo'n mooie traditie is.' De opgebouwde erehaag in de Johan Cruijff Arena was de potsierlijkheid ten top. De Ajax-spelers stonden er met frisse tegenzin, die van PSV voelden dat de beleefdheid gespeeld was."

"En ondertussen bliezen 50.000 Amsterdamse fans zó hard op hun vingers, dat we er hier in Sint-Michielsgestel zelfs oorsuizingen van kregen", vervolgt Waterreus. "Wie ooit prof is geweest, die weet: dit is vriendelijkheid voor de bühne. Geen sporter op de hele wereld gunt zijn concurrenten immers de titel. Feliciteer ze in de catacomben, prima. Maar laten we alsjeblieft stoppen met dit soort toneelstukjes."

Waterreus vond dat PSV had moeten winnen in Amsterdam. "Een kleine fase in de eerste helft daargelaten, bewees PSV domweg drie klassen beter te zijn dan Ajax", meent hij. "Op halve kracht en met veel niet-basisspelers in de ploeg, onderstreepte het elftal van Peter Bosz dat het op eenzame hoogte staat in Nederland. Let op mijn woorden: Ajax en Feyenoord zullen komende jaren nog vaak een erehaag moeten vormen voor hun grote broer uit Eindhoven."

Gerelateerd:
Kenneth Perez

Perez richt pijlen op Ajacied: "Staat sowieso onder hoogspanning"

0
Anton Gaaei tegen PSV

"Als je een compilatie van Gaaei opstuurt, zouden topclubs schrikken"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Ronald Waterreus
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mika Godts kijkt naar boven

Godts doet boekje open over ex-Ajacied: "Hij is altijd heel lief"

0
Kasper Dolberg 'chipt' de bal over Joey Veerman heen

Dolberg in vorm: "Ik geloof niet zo in een schop onder zijn kont"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez schrok van Ajacied: "Premier League? No fucking way"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Perez verwacht Ajax-transfer: "Hoort in de Bundesliga te spelen"

0
Marijn Beuker

"Wat hebben, mensen als Mislintat en Beuker bij Ajax te zoeken?"

0
Jaap Stam in Manchester

Stam vertelt openhartig over verslaving: "Toen ik trainer was..."

0
Mats Rots in De Grolsch Veste

'Mats Rots maakt transfer': "Die kan makkelijk bij Ajax spelen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

"Ajax zal komende jaren erehagen moeten blijven vormen voor PSV"

Driessen: "PSV zou hem graag hebben, maar bij Ajax verpietert hij"

Perez richt pijlen op Ajacied: "Staat sowieso onder hoogspanning"

"Als je een compilatie van Gaaei opstuurt, zouden topclubs schrikken"

Godts doet boekje open over ex-Ajacied: "Hij is altijd heel lief"

Van Polen voorspelt: "Kan je gewoon opschrijven voor de 3e plek"

'Cruijff doet poging en informeert bij Liverpool-coach Slot'

Mike Verweij onthult: "Hij is de beoogde opvolger van Óscar García"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws