"Kan me voorstellen dat het misgaat bij Ajax, dat is al weken zo"

Ajax won dit weekend van Almere City, waardoor de Amsterdammers liefst 8 punten los staan in de Eredivisie. Ook bij de AD Voetbalpodcast vraagt men zich af of dit nog mis kan gaan.

"Feyenoord stort in, PSV stort in, FC Utrecht begint goed en stort ook in", opent Etienne Verhoef bij de AD Voetbalpodcast. "En op het moment dat iedereen PSV kan bedreigen voor plek twee wil niemand winnen en heeft alleen FC Utrecht het gat verkleind."

Mikos Gouka vindt het ook interessant. "Ik kan me voorstellen dat het misgaat bij Ajax en dat is al weken zo. Maar ze hebben een geweldige serie neergezet. Nu is het ook maar 0-1 bij Almere City. Maar met een beetje pech kan het ook misgaan, al vond ik de overwinning niet onverdiend."

"Maar ze hebben nu zo'n buffer opgebouwd. Die durven op 0-1 te spelen bij Almere City en hoeven niet aan Nederland te laten zien hoe goed ze zijn. Die willen elkaar laten zien dat ze de punten binnen moeten halen. Ze vechten voor elkaar en zijn een echt team", besluit hij.