Ajax zet Gloukh op TransferRoom: "Ik denk niet aan een vertrek"
Maxim Gloukh gaat er vanuit dat Oscar Gloukh volgend seizoen nog 'gewoon' bij Ajax speelt. De vader van de linksbuiten, die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan, laat weten dat het een turbulent jaar was voor de miljoenenaankoop.
"Hij paste zich snel aan en begon goed, maar de club wisselde om de paar maanden van trainer en dan moest hij zich weer in het elftal knokken en zich opnieuw bewijzen", blikt hij terug in gesprek met het Israëlische Sport5. "Ik denk dat hij elke keer stappen vooruit zet, hoewel we dat misschien niet altijd zien. Ik zie in wedstrijden dat hij fysiek, tactisch en defensief vooruitgaat, dat bewijzen de data ook", constateert Gloukh senior.
"Het gaat misschien niet snel, maar ik weet zeker dat we het volgend seizoen gaan zien", voorspelt hij. "Ik denk niet aan een vertrek en dat wil ik ook niet. Het gebrek aan speelminuten was niet prettig voor hem, maar als speler moet je daarvan leren en er sterker van worden. Als je aan de top wil komen, dan moet je er doorheen", beseft Gloukh, die weinig kan met de berichten dat Oscar Gloukh - net als 20 andere spelers - op TransferRoom is gezet door Ajax.
"Ik lees ze niet", reageert hij. "Ik weet dat hij bij Ajax blijft en zij schrijven gewoon dat ze hem zullen verkopen. Maar de spelers en de fans houden heel veel van hem, er is voor hem geen reden om te vertrekken. Er komt nu een aanvallende coach, samen met Jordi Cruijff gaat hij alles veranderen. Het is de droom van Oscar om een leidende speler bij de club te worden", vervolgt Maxim Gloukh over zijn zoon.
"Het zou mij verrassen als ze zouden zeggen dat hij niet in de plannen voorkomt. Ik ben ook niet iemand die ervan houdt om steeds van de ene club naar de andere over te stappen", vertelt hij. "Als je er eenmaal bent, dan moet je alles proberen. En ik geloof ook niet dat ze het zo snel al zullen opgeven met een speler. En ik denk dat het hem gaat helpen om meer krediet op te bouwen als Mika Godts verkocht wordt."
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