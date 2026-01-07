'Ajax zet Gloukh verkeerd in': "Daar moet je hem niet gebruiken"

"Nieuwe jongens komen te vaak op posities terecht die ze niet gewend zijn", meent hij in gesprek met De Telegraaf. "Oscar Gloukh is bijvoorbeeld een prima speler, maar je moet hem niet als linksbuiten gebruiken. Je haalt spelers omdat ze sterk zijn op een bepaalde positie. Daar moet je dan niet aan tornen."



Onder Fred Grim ziet hij echter positieve veranderingen. De sleutel om terug te keren naar het voetbal dat bij Ajax past, ligt bij die nieuwe jongens uit de eigen opleiding. Met spelers als Aaron Bouwman, Youri Baas, Kenneth Taylor, Rayane Bounida, Sean Steur en Jorthy Mokio kan Ajax verder. Het is zaak om daar jongens met een meerwaarde aan toe te voegen, zoals vorig jaar met Jordan Henderson het geval was."