Hélène Hendriks versierd door oud-speler Ajax: "Vrouwenmagneet"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
'Ajax zet Gloukh verkeerd in': "Daar moet je hem niet gebruiken"

Rik Engelbertink
bron: De Telegraaf
Oscar Gloukh en Gijs Smal
Oscar Gloukh en Gijs Smal Foto: © Pro Shots

Arnold Mühren is niet direct groot voorstander geweest van het contracteren van de Japanse verdediger Takehiro Tomiyasu. De oud-speler vindt dat Ajax meer naar haar eigen jeugd moet kijken. 

"Nieuwe jongens komen te vaak op posities terecht die ze niet gewend zijn", meent hij in gesprek met De Telegraaf. "Oscar Gloukh is bijvoorbeeld een prima speler, maar je moet hem niet als linksbuiten gebruiken. Je haalt spelers omdat ze sterk zijn op een bepaalde positie. Daar moet je dan niet aan tornen."

Onder Fred Grim ziet hij echter positieve veranderingen. De sleutel om terug te keren naar het voetbal dat bij Ajax past, ligt bij die nieuwe jongens uit de eigen opleiding. Met spelers als Aaron Bouwman, Youri Baas, Kenneth Taylor, Rayane Bounida, Sean Steur en Jorthy Mokio kan Ajax verder. Het is zaak om daar jongens met een meerwaarde aan toe te voegen, zoals vorig jaar met Jordan Henderson het geval was."

Het laatste Ajax Nieuws Oscar Gloukh Aaron Bouwman Rayane Bounida Sean Steur Jorthy Mokio
