Geschreven door Kevin Ligtvoet 18 feb 2021 om 22:02

Ajax ging donderdagavond op bezoek bij Lille om een goede stap richting de laatste 16 te zetten in de Europa League. Dit gebeurde dan ook. Lille had niks te vertellen, kwam met een gelukje voor, maar de Amsterdammers draaien het in de laatste vijf minuten volledig om door goals van Tadic en Brobbey.

De eerste helft was Ajax duidelijk de betere ploeg, Lille had eigenlijk geen kansen en de ploeg van Ten Hag was als enige aan de bal. Er waren weinig echt grote kansen, maar er werd ook niks weg gegeven. De Franse tegenstander zal met een goed gevoel de kleedkamer opgezocht hebben met een 0-0 stand.

Na rust gaat het precies zo verder. Er lijkt niks aan de hand, tot linksback Nico Tagliafico een dramatische terugspeelbal geeft op Stekelenburg, waaruit de 1-0 valt. Het was de eerste echte kans voor Lille. Ajax blijft de betere ploeg, en met wissels (Idrissi, Brobbey, Schuurs) lukt het toch nog om de wedstrijd te keren. Vijf minuten voor tijd krijgt Ajax, na een spannende VAR-Check, een strafschop. Tadic faalt niet en maakt gelijk. Nog geen twee minuten later maakt invaller Brobbey de 1-2 na een prima aanval. Niemand stond op scherp gelukkig, dus de gele kaarten voor Álvarez, Blind, Rensch en Brobbey zorgen niet voor een schorsing. Na 96 minuten fluit de scheidsrechter af en eindigt het duel met een 1-2 stand.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch (Schuurs, 82′), Timber, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Blind, Klaassen; Antony (Idrissi, 82′), Tadic, Neres (Brobbey, 74′)