'Ajax zet in op komst van Myron Boadu als opvolger Brian Brobbey'

Ajax heeft zijn oog laten vallen op Myron Boadu als potentiële opvolger van Brian Brobbey. De 24-jarige spits, momenteel onder contract bij AS Monaco, staat bovenaan het wensenlijstje van de clubleiding in Amsterdam, mocht Brobbey deze zomer vertrekken. Dat melden bronnen rondom de club.

Dat nieuws meldt De Telegraaf. Brobbey lijkt hard op weg naar een transfer, met een prijskaartje van 25 miljoen euro inclusief bonussen en een doorverkooppercentage. Hoewel een controlerende middenvelder prioriteit heeft voor Ajax bij een eventueel vertrek van de spits, wordt er tegelijkertijd gezocht naar een geschikte en betaalbare vervanger in de voorhoede.

De in Amsterdam geboren spits komt mogelijk voor een zeer aantrekkelijk bedrag naar de hoofdstad. Monaco wil van zijn hoge salaris af en zou zelfs openstaan voor een transfervrij vertrek, terwijl het in 2022 nog 17 miljoen euro aan AZ betaalde. Boadu is bovendien fit: hij trainde de hele zomer door en is dus direct inzetbaar. Volgens bronnen is hij ook bereid in te leveren op zijn salaris om de overstap naar Ajax mogelijk te maken.