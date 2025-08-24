Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
'Ajax zet in op komst van Myron Boadu als opvolger Brian Brobbey'

Gijs Kila
bron: De Telegraaf
Myron Boadu krijgt de felicitaties na zijn treffer tegen St. Pauli
Myron Boadu krijgt de felicitaties na zijn treffer tegen St. Pauli

Ajax heeft zijn oog laten vallen op Myron Boadu als potentiële opvolger van Brian Brobbey. De 24-jarige spits, momenteel onder contract bij AS Monaco, staat bovenaan het wensenlijstje van de clubleiding in Amsterdam, mocht Brobbey deze zomer vertrekken. Dat melden bronnen rondom de club.

Dat nieuws meldt De Telegraaf. Brobbey lijkt hard op weg naar een transfer, met een prijskaartje van 25 miljoen euro inclusief bonussen en een doorverkooppercentage. Hoewel een controlerende middenvelder prioriteit heeft voor Ajax bij een eventueel vertrek van de spits, wordt er tegelijkertijd gezocht naar een geschikte en betaalbare vervanger in de voorhoede.

De in Amsterdam geboren spits komt mogelijk voor een zeer aantrekkelijk bedrag naar de hoofdstad. Monaco wil van zijn hoge salaris af en zou zelfs openstaan voor een transfervrij vertrek, terwijl het in 2022 nog 17 miljoen euro aan AZ betaalde. Boadu is bovendien fit: hij trainde de hele zomer door en is dus direct inzetbaar. Volgens bronnen is hij ook bereid in te leveren op zijn salaris om de overstap naar Ajax mogelijk te maken.

Ahmetcan Kaplan

'Zwitserse topclub meldt zich bij Ajax voor Ahmetcan Kaplan'

0
John Heitinga kijkt rond in de Johan Cruijff Arena

Heitinga wijst naar arbitrage: "In ieder geval een overtreding"

0
Mike Verweij

"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren duidelijk over toekomst: "Dat is volledig uitgesloten"

0
Brian Brobbey tijdens de voorbereiding van Ajax

Brobbey weg bij Ajax? "Er is inderdaad een bod binnengekomen"

0
John Heitinga

Heitinga moet mogelijk 4 (!) Ajax-spelers missen: "Een puzzel"

0
René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

0
Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
