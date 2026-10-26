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'Ajax zet in op oude bekende en wil Noa Lang naar Amsterdam halen'

Stefan
Noa Lang
Noa Lang Foto: © BSR Agency

Ajax zou in de race zijn om Noa Lang terug naar de club te halen. De vleugelaanvaller vertrok in de zomer van 2025 bij PSV, maar komt bij het Italiaanse Napoli niet aan de bak.

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Het Italiaanse TUTTOmercatoWEB weet te melden dat Lang komende winter alweer mag vertrekken bij Napoli en dat PSV in de race zou zijn. De Eindhovenaren zijn echter niet de enige gegadigde uit Nederland, want ook Ajax zou nog altijd interesse hebben in de linksbuiten. Afgelopen zomer zouden de Amsterdammers hun pijlen ook al hebben gericht op Lang, maar tot een transfer kwam het niet.

Napoli zette toen in op een transfersom van zo'n 25 miljoen euro en dat bedrag wenste Ajax niet af te tikken. Datzelfde bedrag ontving PSV medio 2025, toen het Lang naar Napoli liet verkassen. De tweede helft van het vorige seizoen speelde Lang op huurbasis voor Galatasaray. Namens Ajax speelde hij 14 officiële wedstrijden, waarin hij 4 keer scoorde.

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