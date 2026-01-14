'Ajax zet Kroes aan het werk en wil deze maand vijftal verkopen'

Groeten uit Grolloo
2026-01-04
Ajax transfergeruchten en nieuws

bron: Voetbal International
Ajax staat deze winter open voor een vertrek van Owen Wijndal. Dat meldt Voetbal International. De linksback behoort volgens het weekblad tot een groep spelers voor wie een toekomst in Amsterdam onzeker is.

Het is geen geheim dat Ajax wil doorselecteren. Eerder werd al duidelijk dat Anton Gaaei, Kian Fitz-Jim, Branco van den Boomen en Oliver Edvardsen weinig perspectief hebben. VI voegt daar nu ook Wijndal aan toe. "Ajax hoopt de selectie deze maand eigenlijk vooral in te krimpen door spelers met weinig perspectief elders onder te brengen", schrijft het medium.

De naam van Wijndal op dat lijstje is opvallend, aangezien de 26-jarige verdediger dit seizoen regelmatig minuten maakt. Onder John Heitinga stond hij vaak in de basis en ook Fred Grim doet met enige regelmaat een beroep op hem.

Of er al concrete belangstelling is voor Wijndal, is niet bekend. De oud-AZ’er ligt nog tot medio 2027 vast in de Johan Cruijff Arena en vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een waarde van circa vier miljoen euro.

