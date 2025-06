'Ajax zet opvallend in op transferdeal met NEC en Liverpool'

Ajax wil niet alleen Vitezslav Jaros naar Amsterdam halen, maar ook Robin Roefs, meldt Voetbal International. Jaros moet de korte termijn-oplossing worden en wordt voor één seizoen gehuurd van Liverpool. John Heitinga werkte eerder met hem en is positief over de keeper.

De transfer van Jaros staat los van die van Roefs. Roefs, sluitpost van Jong Oranje, wordt gezien als de toekomst onder de lat bij Ajax. Zodra Jaros vertrekt, moet Roefs zijn plek overnemen.

NEC en Ajax zijn echter nog niet tot een akkoord gekomen over de transfersom van Roefs. Ajax wil dat NEC de vraagprijs van ongeveer zes miljoen euro verlaagt, maar dat is nog niet gebeurd. Roefs zelf wil graag naar de Johan Cruijff Arena komen.

De toekomst van Remko Pasveer bij Ajax is nog onzeker. Zijn contract loopt bijna af en hoewel er onderhandelingen over een verlenging zijn, is er nog geen akkoord bereikt.