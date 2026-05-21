Ajax zet stap richting Conference League na zege in play-offs

Ajax heeft zich herpakt in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal. In het KRAS Stadion wonnen de Amsterdammers vrij eenvoudig met 2-0 van FC Groningen en zijn ze nog één stap verwijderd van de voorronde van de Conference League.

Door concerten in de Johan Cruijff ArenA week Ajax uit naar Volendam. Aaron Bouwman kreeg een basisplaats door de afwezigheid van Josip Šutalo en Ko Itakura. Bij Groningen begon Travis Hernes in de basis vanwege de absentie van Younes Taha.

Na een zwakke beurt in Heerenveen liet Ajax zich dit keer meteen zien. De ploeg van Oscar García nam het initiatief, met kansen voor onder meer Steven Berghuis en Mika Godts.

Godts dacht zelfs te scoren via de onderkant van de lat, maar zijn treffer werd afgekeurd omdat hij in buitenspelpositie vertrok na een lange sprint richting doel.