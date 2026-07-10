'Ajax zet streep door Álvarez; speler vertrekt naar Bundesliga'

Edson Álvarez lijkt naar de Bundesliga te gaan verkassen. Volgens transferjournalist Florian Plettenberg gaat de verdediger annex middenvelder tekenen bij FC Köln, dat een akkoord heeft met West Ham United.

Alleen Álvarez zelf moet nog groen licht geven voor de transfer. Het zou gaan om een huurconstructie. Plettenberg meent dat vooral het salaris van de speler momenteel een probleem vormt. Hij kan ook naar Turkije, waar hij afgelopen jaar uitkwam voor Fenerbahce.

Plettenberg verwacht echter wel een akkoord met Köln. Of er een optie tot koop in zijn contract wordt opgenomen is niet duidelijk. Een comeback bij Ajax lijkt in ieder geval van de baan.