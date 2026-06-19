'Ajax zet streep door komst talenten uit Portugal en Engeland'
Ajax gaat zich deze zomer waarschijnlijk toch niet versterken met Martim Ribeiro en Emmanuel Fejokwu. Dat schrijft Ajax Showtime vrijdag.
Ribeiro van Sporting Portugal en Fejokwo van West Ham United stonden op de radar bij Ajax. De club voerde goede gesprekken met Ribeiro, maar ziet uiteindelijk toch af van de komst van de zestienjarige spits. Naar verluidt verlangde hij een te hoog salaris.
Dat is volgens Ajax Showtime ook de reden dat Fejokwo niet naar Amsterdam komt. Ook de verdediger van West Ham United Onder 18 vroeg een salaris dat boven het salarisplafond van Ajax ligt, dus zet de club een streep door de komst van het talent. Waar Ajax in het verleden nog weleens hogere salarissen uitgaf aan talenten, staat de club nu op z'n strepen.
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