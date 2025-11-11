KieftJansenEgmondGijp
"Danny Blind liegt regelmatig, en hij liegt ook over zijn zoon"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax

Rik Engelbertink
bron: Algemeen Dagblad
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © Pro Shots

Erik ten Hag gaat niet de nieuwe trainer van Ajax worden. De Tukker ziet onvoldoende perspectief bij de club uit Amsterdam om de opvolger van de ontslagen John Heitinga te worden.

Dat meldt het Algemeen Dagblad dinsdagmiddag. "Ten Hag ziet een terugkeer bij de Amsterdamse club niet zitten, ondanks een aantal - informele - gesprekken met onder anderen technisch directeur Alex Kroes", schrijven Sjoerd Mossou en Johan Inan.

Ten Hag vindt de bedrijfsstructuur onzeker ogen en ziet te weinig aanknopingspunten bij de club uit Amsterdam. Technisch directeur Alex Kroes vertrekt uit Amsterdam, terwijl technisch commissaris Danny Blind zijn vertrek al aankondigde. 

Marc Overmars liet ook al weten niet terug te willen keren naar Ajax. Ten Hag zei ook nee tegen het geïnteresseerde Wolverhampton Wanderers. Na zijn ontslag bij Bayer Leverkusen afgelopen zomer zit de trainer zonder club.

