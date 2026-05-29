'Ajax zet streep door prestigieuze oefenwedstrijd tegen topclub'
Ajax gaat deze zomer waarschijnlijk toch niet oefenen tegen FC Barcelona. Dat meldt het Spaanse SPORT.
FC Barcelona zou deze zomer in de Joan Gamper Trofee tegen RB Leipzig spelen, maar de Duitse club trok zich terug vanwege planningsproblemen. De Spaanse grootmacht nodigde daarom Ajax uit. De Amsterdammers club had wel oren naar de oefenwedstrijd, maar moest er ook door planningsproblemen een streep doorzetten.
Naar verluidt heeft dat te maken met de drukke zomer van Ajax. De Amsterdammers liepen directe plaatsing voor Europees voetbal mis en moet daarom al vroeg in de voorbereiding aan de bak in de voorrondes van de Conference League.
