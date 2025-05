'Ajax zet terugkeer van Tadic door ondanks tegenstand van Farioli'

Waar Farioli tot nu toe vergeefs aandringt op nieuwe contracten voor Remko Pasveer en Davy Klaassen, hoort hij dat Ajax dicht bij een terugkeer van Dusan Tadic is. Hoewel hij de status van de aanvaller kent, geeft Farioli aan tegenover technisch directeur Alex Kroes niet open te staan voor Tadic. Volgens ESPN past de 36-jarige Serviër niet binnen zijn intensieve speelwijze met veel lopende spelers.

Ondanks Farioli’s twijfels lijkt Kroes vastbesloten het clubicoon terug te halen, wat de trainer tegen de borst stuit. Tadic zelf wil ook graag terugkeren. Hij vierde tussen 2018 en 2023 grote successsen bij Ajax, met onder meer drie landstitels, twee KNVB Bekers en een halve finale Champions League als aanvoerder.

Tadic is dit seizoen nog een vaste waarde bij Fenerbahçe, waar hij in 51 officiële wedstrijden goed was voor 13 doelpunten en 16 assists. ESPN meldde zondag bovendien dat de onvrede tussen Farioli en de clubleiding groot is, waardoor een breuk steeds waarschijnlijker wordt.