'Ajax zet torenhoog in en denkt aan komst van Julian Brandt'

Ajax heeft volgens de Duitse krant WAZ contact gelegd met Julian Brandt. De 30-jarige middenvelder is transfervrij nadat zijn contract bij Borussia Dortmund is afgelopen en zou door de Amsterdammers zijn gepolst voor een mogelijke overstap.

Volgens de Duitse krant heeft Ajax recent contact gezocht met de entourage van Brandt. "Recentelijk heeft Brandt naar verluidt een nogal verrassend verzoek ontvangen. Volgens informatie van de redactie heeft Ajax contact gezocht met het kamp van de speler. De roemruchte Nederlandse club zou bij de 30-jarige hebben gepeild of hij openstaat voor een overstap."

Brandt geldt al jaren als een bekende naam in het Duitse voetbal. De middenvelder speelde 48 interlands voor Duitsland en kwam afgelopen seizoen tot 29 wedstrijden voor Borussia Dortmund, waarin hij zeven keer scoorde en vier assists gaf.