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'Ajax zet torenhoog in en denkt aan komst van Julian Brandt'

Gijs Kila
bron: WAZ
Julian Brandt
Julian Brandt Foto: © BSR Agency

Ajax heeft volgens de Duitse krant WAZ contact gelegd met Julian Brandt. De 30-jarige middenvelder is transfervrij nadat zijn contract bij Borussia Dortmund is afgelopen en zou door de Amsterdammers zijn gepolst voor een mogelijke overstap.

Volgens de Duitse krant heeft Ajax recent contact gezocht met de entourage van Brandt. "Recentelijk heeft Brandt naar verluidt een nogal verrassend verzoek ontvangen. Volgens informatie van de redactie heeft Ajax contact gezocht met het kamp van de speler. De roemruchte Nederlandse club zou bij de 30-jarige hebben gepeild of hij openstaat voor een overstap."

Brandt geldt al jaren als een bekende naam in het Duitse voetbal. De middenvelder speelde 48 interlands voor Duitsland en kwam afgelopen seizoen tot 29 wedstrijden voor Borussia Dortmund, waarin hij zeven keer scoorde en vier assists gaf.

Een transfer naar Amsterdam lijkt echter niet eenvoudig te realiseren. Volgens WAZ vormt met name het salaris van Brandt een groot obstakel. De Duitser verdiende vorig seizoen naar verluidt zo’n acht miljoen euro, een bedrag dat voor Ajax moeilijk op te brengen is. Daarnaast is nog niet duidelijk of Brandt zelf openstaat voor een avontuur in de Eredivisie.

De interesse van Ajax betekent bovendien niet dat de Amsterdammers alleen zijn in de strijd. WAZ meldt dat ook clubs uit Italië, Spanje en Engeland de transfervrije middenvelder op de radar hebben staan.

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