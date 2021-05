Geschreven door Jordi Smit 13 mei 2021 om 16:05

Ajax heeft zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen winnend afgesloten. De ploeg van Erik ten Hag was met 3-1 te sterk voor VVV-Venlo, dat ondanks een rode kaart voor Ajax weinig aanspraak maakte op een overwinning.

De Amsterdammers begonnen donderdagmiddag met een hoop bankzitters aan de wedstrijd. Perr Schuurs, Mohammed Kudus, Jurgen Ekkelenkamp, David Neres en Oussama Idrissi kregen allemaal een kans in het basisteam. VVV-Venlo maakte voor de wedstrijd een erehaag voor Ajax, waarmee het respect toonde voor de regerend landskampioen. Ajax creëerde de eerste kans van de wedstrijd via Mohammed Kudus. De middenvelder nam de bal op zijn borst aan, draaide weg en schoot op doel, maar zag zijn poging voorlangs gaan. Een paar minuten later kapte Devyne Rensch zijn tegenstander uit en gaf hij de bal voor op Davy Klaassen, maar de middenvelder kon net niet bij de bal. Haller schoot uit een nieuwe voorzet van Rensch net naast.

Ajax bleef kansen creëren, waardoor een doelpunt niet lang kon uitblijven. Na tien minuten gaf Klaassen een schitterend hakje op Neres, die Rensch in staat stelde om de openingstreffer te maken. De linksback maakte daarvan dankbaar gebruik: 1-0. De thuisploeg ging na het doelpunt op zoek naar meer treffers, maar daarvoor was het tempo niet altijd even hoog genoeg. De Limburgers hielden ondertussen de linies goed gesloten, waardoor het voor Ajax niet eenvoudig was om door de verdediging van de opponent te spelen. Klaassen lukte dat na een klein half uur spelen wel, maar schoot hard tegen keeper Thorsten Kirschbaum aan. Ook Idrissi zorgde voor het nodige gevaar, maar de aanvallen liepen op niets uit. Daardoor ging Ajax met een kleine voorsprong aan de theepauze.

In de eerste minuut na rust kreeg Idrissi direct een grote kans voor de tweede treffer. De buitenspeler kreeg aan de linkerkant van het strafschopgebied de bal en mikte in de lange hoek, maar zag zijn poging net naast de paal verdwijnen. Een paar minuten later kreeg Neres een grote schietkans, alleen schoot hij recht op Kirschbaum af. Ook VVV-Venlo kwam er zo nu en dan uit. De Limburgse club leek met Giorgos Giakoumakis voor de gelijkmaker te gaan, maar Schuurs gaf tijdens de loopactie van de spits een uitstekende schouderduw. Vervolgens floot Dennis Higler voor buitenspel, waardoor de mogelijke treffer niet door was gegaan. Tien minuten na rust kreeg Ajax een fikse tegenvaller te verwerken, omdat invaller Kenneth Taylor van de arbitrage een rode kaart kreeg. Daardoor moest de club verder met tien man.

De tegenvaller hield Ajax niet af van het maken van de tweede treffer. Sébastien Haller kreeg via Neres de bal en omspeelde zijn directe tegenstander handig. Vervolgens schoot hij koelbloedig raak: 2-0. Het was een pijnlijk doelpunt voor VVV-Venlo, dat juist op dat moment een aanvallende wissel wilde doorvoeren. De bezoekers deden in het vervolg van het duel nog wel de nodige pogingen om de aansluitingstreffer te maken, maar stuitten voortdurend op de sterk keepende Maarten Stekelenburg. De doelverdediger leek tijdens een hoekschop zelfs even verschalkt, maar had op zijn doellijn een razendsnelle redding paraat. Een kwartier voor tijd maakte VVV-Venlo alsnog een treffer via Giorgos Giakoumakis, maar een minuut later was het Kudus die aan de andere kant alweer raakschoot. Hij zette een 3-1 eindstand op het scorebord.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Timber, Schuurs, Martínez, Rensch (68′. Klaiber); Ekkelenkamp, Kudus (79′. Tadic), Klaassen (43′. Taylor); Neres (79′. Antony), Haller, Idrissi (68′. Gravenberch)