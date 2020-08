Geschreven door Kevin Ligtvoet 25 aug 2020 om 20:08

© Proshots

Ajax zet haar sterke voorbereiding door tegen Hertha BSC. Na de eerdere overwinningen op RKC, FC Utrecht, Wolfsberger AC, Red Bull Salzburg en Holstein Kiel werd er vanavond gewonnen van Hertha BSC (1-0).

Ajax begon sterk aan de wedstrijd. Na twee minuten was er al de eerste grote kans nadat Álvarez de bal naast kopt uit een vrije trap van Labyad. De laatst genoemde kent een uitstekende voorbereiding en zet dit vandaag zeker door, als hij na 12 minuten scoort uit een vrije trap. In de 25ste minuut maakt hij nog bijna zijn tweede na een prachtige aanval van de Amsterdammers.

Aan het begin van de tweede helft zijn de kansen opnieuw voor Ajax. Labyad weet een bal voor open doel over te krijgen en een doelpunt van Álvarez wordt, terecht, afgekeurd wegens buitenspel. Na 70 minuten maakt David Neres zijn langverwachte rentree, hij vervangt Antony. Ook Klaas-Jan Hunterlaar komt erin voor Labyad. In de 80ste minuut schrikt iedereen even, als Daley Blind ineens gaat liggen met pijn aan zijn borst. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurde. Hij verlaat het veld en Rensch vervangt hem.

Er waren wat kansen aan beide kanten, maar over het algemeen had Ajax de controle. Het duel eindigt in een 1-0 overwinning voor de ploeg van Erik ten Hag.