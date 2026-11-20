Na een interlandperiode staat er dit weekend weer Eredivisievoetbal op het programma. Ajax krijgt zondagmiddag bezoek van ADO Den Haag. "Ik ben zeer tevreden over de manier waarop de spelers tijdens de interlandperiode hebben getraind", reageert Míchel op de clubkanalen van Ajax.

De oefenmeester kon met de spelers die niet uitvlogen goed doortrainen. "Ook de afgelopen dagen was de sfeer tijdens de trainingen geweldig. Daarnaast keert een aantal tot voor kort geblesseerde spelers terug", laat hij weten.