Ajax-ziekenboeg loopt leeg: vier spelers keren terug tegen ADO
Voor de ziekenboeg van Ajax kwam de interlandperiode op een goed moment. Míchel Sánchez heeft vier belangrijke spelers terug.
Na een interlandperiode staat er dit weekend weer Eredivisievoetbal op het programma. Ajax krijgt zondagmiddag bezoek van ADO Den Haag. "Ik ben zeer tevreden over de manier waarop de spelers tijdens de interlandperiode hebben getraind", reageert Míchel op de clubkanalen van Ajax.
De oefenmeester kon met de spelers die niet uitvlogen goed doortrainen. "Ook de afgelopen dagen was de sfeer tijdens de trainingen geweldig. Daarnaast keert een aantal tot voor kort geblesseerde spelers terug", laat hij weten.
Julian Brandt, Steven Berghuis, Thilo Kehrer en Anton Gaaei keren zondag terug in de wedstrijdselectie van Ajax. "Ook de spelers die bij hun nationale teams verbleven, zijn in goede conditie teruggekeerd op de club", besluit Míchel.
Ajax en ADO Den Haag trappen zondagmiddag om 14.30 uur af in de Johan Cruijff ArenA.
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