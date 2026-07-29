Ajax ziet 20-jarige aanvaller vertrekken naar FC Volendam
Ajax en FC Volendam zijn akkoord over de transfer van Kayden Wolff, zo meldt de clubwebsite woensdagochtend. De 20-jarige aanvaller stond nog tot en met 30 juni 2028 onder contract bij de Amsterdammers.
Wolff Wolff speelde tussen 2017 en 2021 al in de jeugdopleiding van FC Volendam. In 2021 kwam hij over naar Ajax, waar hij in september 2023 zijn debuut maakte in het betaalde voetbal. In totaal speelde de aanvaller 49 officiële wedstrijden voor Jong Ajax.
"Ajax heeft Wolff bedankt voor zijn jaren in Amsterdam en hem veel succes gewenst met deze vervolgstap van zijn carrière bij FC Volendam", klinkt het op de clubwebsite van Ajax.
Wolff is blij met zijn transfer. "Het voelt goed om hier terug te zijn", zegt hij op de clubwebsite van de Volendammers. "Het is natuurlijk bekend terrein, omdat ik hier in de jeugd heb gespeeld. Om dan te horen dat de club je weer wilt hebben is natuurlijk super mooi. Ik wil belangrijk worden voor het team, veel minuten maken en natuurlijk spelen voor het kampioenschap. Ik kan niet wachten om minuten te maken in het stadion en te laten zien wat ik kan. Laten we er een mooie periode van maken."
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