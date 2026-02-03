'Ajax ziet aanbieding geweigerd worden en staakt gesprekken'

Ajax wilde zich graag versterken met de 21-jarige rechtsback, maar dat lijkt deze winter niet meer te gaan gebeuren. Volgens Galette heeft Ajax voorgesteld de Braziliaan tot het einde van het seizoen op huurbasis over te nemen van Santos, plus een koopoptie van vier miljoen. De Braziliaanse club heeft dat voorstel echter naar de prullenbak verwezen en de gesprekken tussen beide clubs zijn daarmee ten einde gekomen.

De Amsterdammers versterkten zich deze transferperiode al met Oleksandr Zinchenko, Maarten Paes en binnenkort ook Maher Carrizo.