2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Ajax transfers & geruchten

'Ajax ziet aanbieding geweigerd worden en staakt gesprekken'

Max
bron: Rudy Galleti
JP Chermont
JP Chermont Foto: © BSR Agency

De gesprekken tussen Ajax en Santos over JP Chermont zijn op niks uitgelopen. Dat meldt journalist Rudy Galetti. 

Ajax wilde zich graag versterken met de 21-jarige rechtsback, maar dat lijkt deze winter niet meer te gaan gebeuren. Volgens Galette heeft Ajax voorgesteld de Braziliaan tot het einde van het seizoen op huurbasis over te nemen van Santos, plus een koopoptie van vier miljoen. De Braziliaanse club heeft dat voorstel echter naar de prullenbak verwezen en de gesprekken tussen beide clubs zijn daarmee ten einde gekomen. 

De Amsterdammers versterkten zich deze transferperiode al met Oleksandr Zinchenko, Maarten Paes en binnenkort ook Maher Carrizo. 

Maher Carrizo

'Ajax heeft aanvaller bijna binnen: medische keuring succesvol'

Mika Godts met Kian Fitz-Jim

Ajax-café: 'Mika Godts speelt zich in de kijker bij deze 5 clubs'

Ajax transfers & geruchten Het laatste Ajax Nieuws
