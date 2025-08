'Ajax ziet bod op Itakura afgewezen worden na stevige vraagprijs'

De Duitse club wil minimaal tien miljoen euro plus bonussen ontvangen om überhaupt te beginnen met onderhandelen. Een akkoord is volgens Plettenberg voorlopig dan ook niet in zicht. Borussia is zelfs bereid Itakura zijn laatste contractjaar te laten uitzitten als er geen serieuze aanbieding komt.

De 27-jarige Japanner, die nog tot medio 2026 onder contract staat in Duitsland, geldt als belangrijke versterkingsoptie in de zoektocht van Ajax naar defensieve stabiliteit.