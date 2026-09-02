'Ajax ziet buitenkans uitblijven, Cruijff houdt ogen wel open'

Ajax lijkt Deadline Day af te sluiten zonder het extra buitenkansje waarop Jordi Cruijff nog hoopte. Volgens De Telegraaf is de kans inmiddels minimaal dat de technisch directeur voor het sluiten van de markt nog een extra middenvelder weet vast te leggen.

Eerder op de dag meldde de krant al dat Ajax alert bleef op een onverwachte mogelijkheid. Cruijff wilde toeslaan als elders een transfer zou afketsen of wanneer de vraagprijs van een interessante speler plotseling flink zou dalen.

Zo'n mogelijkheid heeft zich vooralsnog echter niet aangediend. "Het gehoopte buitenkansje deed zich niet voor Jordi Cruijff voor. En de kans dat dit nog gebeurt, is minimaal", schrijft De Telegraaf.