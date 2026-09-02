Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax ziet buitenkans uitblijven, Cruijff houdt ogen wel open'

Amber
bron: De Telegraaf
Jordi Cruijf
Jordi Cruijf Foto: © Pro Shots

Ajax lijkt Deadline Day af te sluiten zonder het extra buitenkansje waarop Jordi Cruijff nog hoopte. Volgens De Telegraaf is de kans inmiddels minimaal dat de technisch directeur voor het sluiten van de markt nog een extra middenvelder weet vast te leggen.

Eerder op de dag meldde de krant al dat Ajax alert bleef op een onverwachte mogelijkheid. Cruijff wilde toeslaan als elders een transfer zou afketsen of wanneer de vraagprijs van een interessante speler plotseling flink zou dalen.

Zo'n mogelijkheid heeft zich vooralsnog echter niet aangediend. "Het gehoopte buitenkansje deed zich niet voor Jordi Cruijff voor. En de kans dat dit nog gebeurt, is minimaal", schrijft De Telegraaf.

Helemaal klaar is Cruijff daarmee overigens niet. Ook na het sluiten van de transfermarkt blijft Ajax kijken naar mogelijke versterking op het middenveld. "De komende dagen houdt de technisch directeur zijn oren en ogen open voor een clubloze middenvelder", aldus de krant.

Die zoektocht zal niet eenvoudig worden. "Maar de concurrentie is groot, omdat meer clubs op zulke spelers azen", waarschuwt De Telegraaf.

Gerelateerd:
Edson Álvarez

Ajax zag droomterugkeer stranden: "Salaris was het probleem"

0
Kasper Dolberg

Dolberg plots een optie voor Feyenoord? "De nood is echt hoog"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Wim Kieft

Kieft moet weer onder het mes: "Ben weggezet in het verzorginghuis"

0
Noa Lang

'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"

0
René van der Gijp

Gijp schrikt van 'lilliputter': "Daar loopt Sjaak Swart nog voorbij"

0
Sean Steur tegen Liverpool

Newcastle United-scout looft Sean Steur: "Een uitstekend talent"

0
Soufyan Daafi

Oud-Ajacied haalt uit: "Bij Ajax wordt niet iedereen gelijk behandeld"

0
Robert Maaskant

Maaskant niet vrolijk: "Dan worden de spelers niet meer beter"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax zag droomterugkeer stranden: "Salaris was het probleem"

'Ajax ziet buitenkans uitblijven, Cruijff houdt ogen wel open'

Dolberg plots een optie voor Feyenoord? "De nood is echt hoog"

Ajax-aanwinst onthult: "Ik ben nog niet fit genoeg om te spelen"

'Ajax neemt afscheid van aanvaller: contract per direct ontbonden'

FC Porto komt terug voor Baas en legt officieel bod neer bij Ajax

Ajax slaat opnieuw toe in Spanje en bedingt koopoptie op talent

'Owen Wijndal nam woensdag al emotioneel afscheid van Ajax'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws