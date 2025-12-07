'Ajax ziet buitenkansje en richt zich op voormalig Arsenal-speler'

Kick-off
'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"
bron: Voetbal International
Takehiro Tomiyasu staat op de radar bij Ajax. Dat meldt Voetbal International zondagochtend. Tomiyasu is momenteel transfervrij. 

De Japanse verdediger zit sinds afgelopen zomer zonder club nadat zijn contract bij Arsenal werd ontbonden. De Engelse club betaalde vier jaar geleden bijna twintig miljoen euro voor Tomiyasu, die een sterk begin kende in Londen maar daarna veel geteisterd werd door blessureleed.

Tomiyasu ging in februari onder het mes, maar heeft sindsdien goede stappen in zijn herstel gezet. Nu de 27-jarige back nog altijd zonder club zit, ziet Ajax kans op een buitenkansje. De Amsterdammers zijn op zoek naar versterking voor de back-posities en hebben daarvoor meerdere opties in beeld, zo weet VI. Het is niet bekend hoe Tomiyasu tegenover een stap naar Amsterdam staat. Naar verluidt zijn er meerdere clubs geïnteresseerd. 

