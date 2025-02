Ajax ziet duel tegen FC Utrecht verplaatst worden vanwege politie

De wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax is verplaatst. Aanvankelijk zou het affiche afgewerkt worden in het weekend van 2 tot en met 4 mei, maar besloten is om de wedstrijd vanwege een gebrek aan politiecapaciteit naar voren te halen. Dat maakt de KNVB woensdag bekend.

Vanwege het ingeschatte risico en de beperkte politiecapaciteit dat weekend is besloten de wedstrijd te verplaatsen. Daarnaast is het aanvangstijdstip van Utrecht - Ajax vastgesteld op 20 april, eerste paasdag, om 12.15 uur in De Galgenwaard.

Het is de tweede keer dit seizoen dat een duel tussen beide teams wordt uitgesteld. Eerder werd Ajax - Utrecht in de eerste seizoenshelft afgelast vanwege een politiestaking. Die wedstrijd werd uiteindelijk op 4 december gespeeld en eindigde in een 2-2 gelijkspel.