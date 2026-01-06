HNM De Podcast
2026-01-04
Stije Resink
Ajax transfergeruchten en nieuws

Ajax ziet ervaren scout vertrekken naar Roda JC: "Veertien jaar"

bron: Roda JC
Het logo van Ajax bij de Johan Cruijff ArenA
Het logo van Ajax bij de Johan Cruijff ArenA Foto: © Pro Shots

Roda JC heeft zich versterkt met Dave Kleinrensink, die overkomt van Ajax. De scout, die jarenlang voor de Amsterdammers werkte, gaat in Kerkrade aan de slag als Head of Player Recruitment. Bij Ajax vervulde Kleinrensink diverse functies en was hij de laatste periode ook betrokken bij het eerste elftal.

Per 1 januari 2026 is Kleinrensink officieel begonnen bij Roda JC. Technisch manager Rob Servais reageert enthousiast op zijn komst. "Dave heeft veertien jaar bij Ajax gewerkt en daar op hoog niveau meegemaakt hoe scouting zich ontwikkelde richting datagedreven besluitvorming. Zijn laatste rol was die van internationaal scout bij het eerste elftal. Dat zegt genoeg", aldus Servais op de clubwebsite.

Volgens Servais brengt Kleinrensink niet alleen kennis, maar ook een uitgebreid netwerk mee. "Dat is van grote waarde voor een club als Roda JC. We zijn blij dat we iemand van dit kaliber hebben kunnen binnenhalen."

