Het laatste Ajax Nieuws
Ajax ziet geblesseerde speler terugkeren op trainingsveld
Denzel Dumfries, Wout Weghorst, Owen Wijndal, Kasper Dolberg en Anton Gaaei Foto: © Pro Shots
Wout Weghorst is teruggekeerd op het trainingsveld bij Ajax. De spits ontbrak afgelopen weekend in de topper tegen PSV vanwege een blessure.
Op de website van Ajax is te zien dat Weghorst in ieder geval meedeed aan een afwerkoefening. Of hij fit genoeg is om zaterdag in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda te starten, is nog niet duidelijk.
Het Algemeen Dagblad weet daarnaast te melden dat Ajax in het thuisduel met NAC niet kan beschikken over Kasper Dolberg. De spits heeft nog te veel last van een blessure die hij opliep in het duel met PSV.
