Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax ziet geblesseerde speler terugkeren op trainingsveld

Tom
bron: Ajax/Algemeen Dagblad
Denzel Dumfries, Wout Weghorst, Owen Wijndal, Kasper Dolberg en Anton Gaaei
Denzel Dumfries, Wout Weghorst, Owen Wijndal, Kasper Dolberg en Anton Gaaei Foto: © Pro Shots

Wout Weghorst is teruggekeerd op het trainingsveld bij Ajax. De spits ontbrak afgelopen weekend in de topper tegen PSV vanwege een blessure. 

Op de website van Ajax is te zien dat Weghorst in ieder geval meedeed aan een afwerkoefening. Of hij fit genoeg is om zaterdag in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda te starten, is nog niet duidelijk.

Het Algemeen Dagblad weet daarnaast te melden dat Ajax in het thuisduel met NAC niet kan beschikken over Kasper Dolberg. De spits heeft nog te veel last van een blessure die hij opliep in het duel met PSV. 

De Johan Cruijff ArenA

Voorzitter RvC Gehrels vertrekt: "Goed en verantwoord moment"

Ousmane Dembele met de Ballon d'Or

Ballon d'Or-winnaar Dembele post foto met oude bekende van Ajax

Wout Weghorst Kasper Dolberg
Video’s
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

Marcel van Roosmalen in Amsterdam

Van Roosmalen haalt uit naar Heitinga: "Zaal vol met kleuters"

Agenda
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 6 9 13
3 Ajax 6 6 12
4 FC Groningen 6 3 12
5 AZ 5 5 11
6 Fortuna Sittard 6 1 10
7 NEC Nijmegen 6 7 9
Bekijk de hele stand
