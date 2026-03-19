Ajax ziet geschatte transferwaarde Tomiyasu met miljoenen dalen

Takehiro Tomiyasu begon afgelopen speelronde voor het eerst in de basis bij Ajax. De Japanse verdediger stond lange tijd buitenspel met een blessure, maar lijkt dus bijna helemaal terug te zijn.

Tomiyasu mag dan weer klaar zijn om in de basis te starten bij Ajax, toch werkt zijn blessure door in zijn geschatte transferwaarde. Transfermarkt taxeerde hem in december 2025 nog op een marktwaarde van zo'n 12 miljoen euro, maar daar zijn inmiddels de nodige miljoenen van verdampt. In maart 2026 wordt de Japans international namelijk nog geschat op zo'n 8 miljoen euro.

En dat terwijl hij op zijn piek een transferwaarde vertegenwoordigde van zo'n 35 miljoen euro. Tomiyasu vertrok in 2018 uit zijn thuisland en ging spelen voor het Belgische Sint-Truiden. Anderhalf jaar later tekende hij bij Bologna in Italië, dat hem medio 2021 naar Arsenal liet verkassen. Mede door blessureleed zat Tomiyasu sinds medio 2025 zonder club.