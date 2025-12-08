KieftJansenEgmondGijp
Wim Kieft lacht Ajax-speler uit: "Ik vond het weer heerlijk"
'Ajax ziet geschatte waarde van Sutalo met miljoenen kelderen'

Josip Sutalo
Josip Sutalo Foto: © Pro Shots

De recente ontwikkelingen bij Ajax zorgen voor veranderingen binnen de club en de waarde van spelers. Nadat John Heitinga zijn functie als trainer verloor, is Maurice Grim aangesteld als nieuwe coach. Ondertussen heeft de transferwaarde van verdediger Josip Šutalo opnieuw een klap gekregen.

Na een sterk vorig seizoen raakte de Kroaat tijdens de voorbereiding op het huidige seizoen geblesseerd, waardoor hij enkele wedstrijden moest missen. Inmiddels is Šutalo weer fit, maar Ajax presteert als team nog niet op het niveau dat verwacht werd.

Deze omstandigheden zijn ook zichtbaar in de transferwaarde van de 25-jarige verdediger. Waar Šutalo eerder door Transfermarkt.nl werd geschat op een waarde van 24 miljoen euro, is dit inmiddels gedaald naar 17 miljoen euro. Šutalo ligt nog vast bij Ajax tot medio 2028, waardoor hij voorlopig aan de club verbonden blijft terwijl hij probeert zijn vorm terug te vinden.

