'Ajax ziet gewenste nummer zes rondlopen in Engelse competitie'

Jander is een vaste kracht op het middenveld van Southampton en zou na dit seizoen openstaan voor een volgende stap in zijn carrière. Volgens Plettenberg hebben meerdere clubs de controleur op de radar. Naast Ajax worden ook RB Leipzig en VfB Stuttgart genoemd, terwijl er eveneens belangstelling uit de Premier League zou zijn. De middenvelder geldt bij Southampton als één van de twee controlerende krachten op het middenveld en past daarmee in het profiel waar Ajax al langer naar zoekt.

De Amsterdamse club slaagde er afgelopen winter niet in om een nieuwe nummer zes aan te trekken. Namen als Stije Resink werden genoemd, maar een versterking bleef uit. Met Jander lijkt er nu een extra optie bijgekomen in de zoektocht naar een defensieve middenvelder.

Southampton zou mikken op een transfersom tussen de vijftien en 25 miljoen euro. Jander kwam eerder uit voor MSV Duisburg en 1. FC Nürnberg, voordat hij in Engeland neerstreek. Met Southampton is hij momenteel volop in de race om promotie naar de Premier League af te dwingen.