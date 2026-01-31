Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
'Ajax ziet gewild transfertarget in Italië bij Juventus tekenen'

Rik Engelbertink
bron: Gianluca Di Marzio
Adin Licina
Adin Licina Foto: © Pro Shots

Adin Licina gaat de overstap van Bayern München naar Juventus maken. Zowel Sky Sport Italia en Gianluca Di Marzio doen daar melding van. Licina werd ook gelinkt aan Ajax, maar dat gaat dus niet door. 

De achttienjarige Licina wordt met een fors doorverkooppercentage verkocht aan Juventus. Hoeveel er exact wordt betaald is niet bekend. Licina speelde dit seizoen twintigmaal mee met het tweede van Bayern. Daarin scoorde hij twee keer en gaf hij zes assists.

In december brachten zowel BILD als Mundo Deportivo de interesse van Ajax aan het licht. Ook AC Milan en Napoli zouden navraag hebben gedaan naar de diensten van de speler, maar zij grijpen dus mis. Licina zijn contract liep nog tot het eind van dit seizoen. 

