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'Ajax ziet Hongaars doelwit schitteren bij AZ met goal tegen Genk'

Arthur
Bendegúz Kovács
Bendegúz Kovács Foto: © BSR Agency

Bendegúz Kovács heeft zich opnieuw nadrukkelijk in de kijker gespeeld. De negentienjarige spits van AZ luisterde zijn invalbeurt tegen KRC Genk op met een doelpunt en onderstreepte daarmee waarom Ajax hem volgens insiders nauwlettend volgt. Op sociale media regent het inmiddels complimenten voor de Hongaar, die door sommige supporters zelfs wordt vergeleken met Erling Haaland.

AZ boekte zaterdag een overtuigende 4-0 oefenzege op KRC Genk. Weslley Patati, Troy Parrott en Bendegúz Kovács namen de doelpunten voor hun rekening, waarbij de treffer van de jonge aanvaller na afloop veel losmaakte. Vooral de manier waarop Kovács afrondde, leverde hem lovende reacties op.

Supporters spreken op sociale media van een spits met een enorme toekomst. Daarnaast wordt de Hongaar door verschillende fans vergeleken met Manchester City-aanvaller Erling Haaland. Vooral zijn fysieke uitstraling, loopacties en koelbloedigheid voor het doel worden daarbij genoemd.

Voor Ajax komt de ontwikkeling van Kovács niet als een verrassing. Volgens Voetbal International behoort de spits tot de spelers die de Amsterdamse club in de gaten houdt. Het medium meldde eerder deze week dat Ajax heeft geïnformeerd naar de talentvolle Hongaar. Ook Juventus en Borussia Dortmund zouden interesse hebben getoond, terwijl Chelsea zelfs een constructie via zusterclub RC Strasbourg onderzocht.

Ondertussen lijkt AZ snel duidelijkheid te scheppen over de toekomst van Kovács. Voetbal International meldde dat de spits op het punt staat een verbeterd contract te ondertekenen, waardoor hij tot de zomer van 2029 vastligt in Alkmaar. Daarmee wil AZ de belangstelling van onder meer Ajax afweren. Kovács klopt al geruime tijd nadrukkelijk op de deur van het eerste elftal. Vorig seizoen maakte hij veel indruk bij Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie en liet hij zich ook gelden in de UEFA Youth League. Bovendien debuteerde hij vorige maand voor het nationale elftal van Hongarije.

Ondanks de concurrentie van Troy Parrott, Mexx Meerdink en Jizz Hornkamp blijft Kovács zijn visitekaartje afgeven. Zijn doelpunt tegen Genk zal ook bij Ajax niet onopgemerkt zijn gebleven, al lijkt AZ er alles aan te doen om één van de meest gewilde talenten van de club langer aan zich te binden.

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