Ajax ziet huurling snel terugkeren: "Persoonlijke omstandigheden..."
De huurperiode van Ryan van de Pavert bij SC Cambuur is al na twee maanden ten einde gekomen. Ajax en de Friese club hebben besloten de samenwerking voortijdig te beëindigen, waardoor de twintigjarige verdediger annex middenvelder per direct terugkeert naar Amsterdam.
Vorige week werd al duidelijk dat Ajax en Cambuur met elkaar in gesprek waren over het stopzetten van de huurdeal. Inmiddels is dat officieel bevestigd. Persoonlijke omstandigheden liggen ten grondslag aan het vervroegde vertrek van Van de Pavert.
"Door persoonlijke omstandigheden is de afgelopen periode niet zo gelopen als dat ik had gehoopt", legt de jongeling uit via de clubkanalen van Ajax. "Daarom hebben we na goed overleg besloten dat een terugkeer naar Ajax op dit moment de juiste stap voor mij is."
Van de Pavert kijkt ondanks zijn korte verblijf met waardering terug op Cambuur. "Ik ben SC Cambuur dankbaar voor de kans, het vertrouwen en de manier waarop ik ben ontvangen en ik wens de club alle succes."
Volgens Voetbal International lukte het Van de Pavert niet om goed te aarden in Leeuwarden. Zijn sportieve rol werd de afgelopen weken bovendien steeds kleiner.
In de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Excelsior begon hij nog in de basis, maar werd hij tijdens de rust gewisseld. Een week later bleef Van de Pavert tegen Fortuna Sittard de gehele wedstrijd op de bank. Afgelopen weekend ontbrak hij tijdens het duel met Feyenoord zelfs volledig in de wedstrijdselectie
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