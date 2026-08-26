Ajax ziet huurling snel terugkeren: "Persoonlijke omstandigheden..."

De huurperiode van Ryan van de Pavert bij SC Cambuur is al na twee maanden ten einde gekomen. Ajax en de Friese club hebben besloten de samenwerking voortijdig te beëindigen, waardoor de twintigjarige verdediger annex middenvelder per direct terugkeert naar Amsterdam.

Vorige week werd al duidelijk dat Ajax en Cambuur met elkaar in gesprek waren over het stopzetten van de huurdeal. Inmiddels is dat officieel bevestigd. Persoonlijke omstandigheden liggen ten grondslag aan het vervroegde vertrek van Van de Pavert.

"Door persoonlijke omstandigheden is de afgelopen periode niet zo gelopen als dat ik had gehoopt", legt de jongeling uit via de clubkanalen van Ajax. "Daarom hebben we na goed overleg besloten dat een terugkeer naar Ajax op dit moment de juiste stap voor mij is."