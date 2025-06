'Ajax ziet ideale Hato-vervanger bij het Roemeense jeugdelftal'

Ajax heeft interesse in de Roemeense jeugdinternational Andrei Borza. De negentienjarige linksback, die momenteel uitkomt op het EK O21, wordt gezien als mogelijke opvolger van Jorrel Hato, meldt GSP .

Volgens het Roemeense sportmedium houdt Ajax Borza al zeker een halfjaar nauwlettend in de gaten. Hij geldt als een van de favorieten om Hato in de Johan Cruijff Arena te vervangen. Borza speelt momenteel als vaste waarde bij Rapid Boekarest, maar heeft een transferclausule van vier miljoen euro. Door de groeiende interesse verwacht zijn club hem volgend seizoen niet meer te kunnen behouden.

Naast Ajax toont ook Genoa interesse in Borza. De scouts van Ajax hebben hem de afgelopen maanden meerdere keren bekeken en volgen zijn prestaties ook tijdens het EK O21 in Slowakije. Hoewel er nog geen concreet bod is uitgebracht, ziet GSP Borza als een van de belangrijkste kandidaten om Hato op te volgen.

Ajax dreigt Hato deze zomer kwijt te raken, aangezien de Jong Oranje-verdediger wordt gevolgd door topclubs uit de Premier League en ongeveer vijftig miljoen euro moet opbrengen. Borza zou dan een betaalbare opvolger kunnen zijn, met een transferclausule die slechts een fractie van dat bedrag bedraagt. Dit seizoen speelde de jonge Roemeen 37 officiële wedstrijden voor Rapid, waarin hij één keer scoorde en drie assists gaf.