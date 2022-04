Geschreven door Idse Geurts 19 apr 2022 om 16:04

Ajax heeft bij Club Brugge navraag gedaan naar de diensten van Alfred Schreuder. Dit meldt De Telegraaf. Nu Erik ten Hag lijkt deze zomer lijkt te vertrekken bij Ajax, is de club op zoek naar een nieuwe trainer. Tijdens deze zoektocht zou de directie van Ajax zijn uitgekomen bij Alfred Schreuder. Schreuder is op dit moment echter nog trainer van het Belgische club Club Brugge. Toch zou er een clausule bestaan waardoor Ajax de Nederlandse coach kan overnemen.

Naar verluidt moet Ajax anderhalf miljoen betalen om het contract van Schreuder af te kopen. Toch zou het vrij opvallend zijn mocht Schreuder de overstap naar Ajax maken. De oefenmeester is immers nog niet heel lang actief als hoofdtrainer van Club Brugge. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat Schreuder Brugge op dit moment nog niet wil verlaten. Ook is de Nederlander goed begonnen in Belgiƫ. De laatste acht competitiewedstrijden werden, met Schreuder aan het roer, allemaal gewonnen.

Ajax lijkt bij Schreuder te zijn uitgekomen, omdat de twee voornaamste kandidaten onhaalbaar lijken. Arne Slot en Peter Bosz lijken allebei bij respectievelijk Feyenoord en Olympique Lyon te blijven. Desalniettemin lijkt Schreuder geen verkeerde keuze. Schreuder was onder Ten Hag assistent-coach, totdat hij vertrok om bij Hoffenheim hoofdtrainer te worden. De coach is dus bekend met de werkwijze van Ajax. Ook kreeg Schreuder destijds veel lof van Ajax-spelers vanwege zijn werkwijze.