Geschreven door Jordi Smit 27 mei 2020 om 13:05

© Proshots

Ajax gaat ervan uit dat Nicolás Tagliafico de club komende zomer gaat verlaten. De Amsterdammers zijn dan ook hard op zoek naar een vervanger en hebben die mogelijk in Brazilië gevonden, zo melden verschillende Braziliaanse media.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars volgt de ontwikkeling van Flamengo-verdediger Ramon Ramos Lima op de voet, zo meldt de Braziliaanse journalist Venê Casagrande. De negentienjarige voetballer wordt bij zijn club als groot talent gezien en werd kort geleden aan het eerste elftal van de topclub toegevoegd.

Het is dan ook de vraag of het tot een transfer komt, want hoofdtrainer Jorge Jesus zou het niet zien zitten om Ramon naar Amsterdam te laten gaan. De Braziliaan heeft wel een transferclausule in zijn contract staan, maar die bedraagt maar liefst 50 miljoen euro. Het lijkt niet erop dat Ajax een dergelijk bedrag in de huidige crisis op tafel kan leggen.