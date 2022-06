Geschreven door Idse Geurts 02 jun 2022 om 10:06

Ajax heeft zijn pijlen gericht op Adrien Truffert. De twintigjarige linksback moet in Amsterdam de opvolger worden van Nicolas Tagliafico. Dit wordt gemeld door verschillende Franse bronnen. Ajax zal echter wel diep in de portemonnee moeten kijken. Truffert heeft bij zijn huidige club, Stade Rennes, nog immers een contract tot 2025. Daarnaast vertegenwoordigt de Fransman een behoorlijke transferwaarde. Volgens Transfermarkt is Truffert twaalf miljoen euro waard.

Tegenover het Franse¬†RMC laat de Fransman weten dat hij op de hoogte is van de interesse vanuit Amsterdam. “Ik ben ervan op de hoogte. Natuurlijk is het mooi om clubs te hebben die interesse hebben. Op dit moment houdt het me nog niet echt bezig”, stelt Truffert. In Amsterdam zal Tuffert Nicolas Taglifico opvolgen. Hoewel de Argentijn nog niet officieel is vertrokken bij Ajax, heeft Tagliafico al meermaals aangegeven dat hij Amsterdam achter zich wil laten.

Truffert is echter niet de enige linksback die Ajax op de korrel heeft. Ook AZ-aanvoerder Owen Wijndal staat op het verlanglijstje van de Ajax-directie. Wijndal zou naar verluidt ook goedkoper zijn dan Truffert. De elfvoudig Nederlands international kan voor ongeveer tien miljoen euro worden opgehaald in Alkmaar. Truffert kost vermoedelijk een paar miljoen meer.