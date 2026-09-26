'Ajax ziet marktwaarde Tolu stijgen na sterke seizoensstart'

Tolu Arokodare heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een van de sterkhouders van Ajax. De spits wordt dit seizoen gehuurd van Wolverhampton. Volgens de nieuwste update van Transfermarkt behoort Tolu tot een van de spelers met de hoogste marktwaarde in de Eredivisie.

Waar zijn marktwaarde begin 2026 nog op 20 miljoen euro werd geschat, staat de teller inmiddels op liefst 22 miljoen euro. Daarmee is de waarde van de Ajacied in korte tijd gestegen. Slechts vier Eredivisie-spelers hebben een hogere marktwaarde.

De 25-jarige spits wordt voor één seizoen gehuurd van Wolverhampton, tot de zomer van 2027. In de huurovereenkomst is voor Ajax een optie tot koop opgenomen. De spits staat na negen wedstrijden bij Ajax al op zes doelpunten en twee assists.